Полиция Гонконга разгоняет демонстрацию по случаю годовщины протестного движения

09.06.2020, 19:03, Новости дня

В Гонконге во вторник тысячи демонстрантов, вопреки запрету, вышли на улицы по случаю первой годовщины антиправительственного движения.

Полиция призывала протестующих разойтись, угрожая арестами за участие в несанкционированной акции. Несколько человек были задержаны.

Протесты начались 9 июня прошлого года из-за законопроекта об экстрадиции в Китай. С тех пор были арестованы более 8 900 человек, около 40 процентов среди которых – студенты. Всего за это время состоялось около 1 000 протестных акций.

Теперь, когда Китай пытается навязать Гонконгу новый закон о госбезопасности, многие демонстранты говорят, что не намерены прекращать сопротивление, но будут вести себя более осторожно. Закон, как ожидается, будет принят в течение нескольких месяцев.

Лидер Гонконга Кэрри Лам, отвечая на вопросы журналистов о протестном движении, отметила, что всем нужно «извлечь уроки» из случившегося и что люди должны понимать, что Гонконг неспособен справиться с «хаосом». Она раскритиковала призывы к проведению всеобщей забастовки в тот момент, когда городу грозит экономическая рецессия.

Более 20 профсоюзов и студенческих организаций планируют 14 июня провести референдум, чтобы узнать, готовы ли их члены принять участие в забастовке в знак протеста против нового закона.