Медицинское освидетельствование Михаила Ефремова. Документы
09.06.2020, 18:55, Разное
Медицинское освидетельствование Ефремова.
Помимо всего прочего, в его крови обнаружены следи кокаина и каннабиса. Так сказать полный суповой набор
PS. Продолжают несказанно радовать деятели из цикла "Понять и простить", "Творца подставила Кровавая Гэбня" и "Русское кино понесло невосполнимую утрату".
Дочка о папе.
Между тем, Ефремова наконец задержали. Его повезут в суд, где должны выбрать меру пресечения.
Источник: Colonel Cassad
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