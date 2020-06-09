Медицинское освидетельствование Михаила Ефремова. Документы

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09.06.2020, 18:55, Разное

Медицинское освидетельствование Ефремова.

Помимо всего прочего, в его крови обнаружены следи кокаина и каннабиса. Так сказать полный суповой набор

PS. Продолжают несказанно радовать деятели из цикла "Понять и простить", "Творца подставила Кровавая Гэбня" и "Русское кино понесло невосполнимую утрату".


Дочка о папе.

Между тем, Ефремова наконец задержали. Его повезут в суд, где должны выбрать меру пресечения.

Источник: Colonel Cassad



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