Сосед описал судьбу Ефремова поговоркой

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09.06.2020, 18:53, Новости дня

Сосед актера Михаила Ефремова Игорь Смирнов заявил, что череда событий, которая привела к устроенному артистом смертельному ДТП, является закономерной.

Смирнов вспомнил несколько скандалов с участием Ефремова, когда тот срывал выступления «по причине алкоголя, либо наркомании».

«Череда трагических событий для того человека, который погиб, и для самого Ефремова, она, как мне кажется, закономерна. Есть русская поговорка: «Сколь веревочка не вьется, все равно конец найдется». Тем более он артист не однозначный», – сказал Смирнов «Федеральному агентству новостей».

Мужчина выразил уверенность, что Ефремова достаточно жестко накажут за пьяное ДТП, которое привело к гибели человека.

Смирнов добавил, что лично с актером не знаком и раньше его «никогда здесь [дома] не видел выпившим».

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какого наказания заслуживает артист.



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