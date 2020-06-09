Мнение: В США продолжается война между Севером и Югом?

09.06.2020, 18:48, Разное

Как и можно было предположить, предстоящие в Америке выборы не станут для Трампа легкими. А Демпартия не отдаст так просто власть «черному лебедю» еще на четыре года.

Мир, как уверены глобалисты, крайне нуждается в объединении, в собирании в единый всемирный Вавилон, который гораздо лучше национальных властей справится и с пандемией, и с загрязнением воздуха, и с построением цифровой реальности. Поэтому, как же можно мирится с тем, что Трамп, консерваторы, и вся эта жутко-расистская белая Америка тащат мир совсем в другую сторону? В сторону от того прекрасного мультикультурного рая.

То, что происходящее в последние дни в США, – элементы предвыборной компании Демократической партии, кажется вполне очевидным. Погромы идут исключительно в «голубых» штатах. Там, где мэры и губернаторы – консерваторы, порядок наводится быстро и эффективно. Там же, где заправляют демократы, – на месте все красноречивые приметы цветных революций, как мы привыкли их видеть.

Аккуратные кучки кирпичей, волшебным образом появляющиеся по ходу движения толп… Аффектация либеральных СМИ и пандемия экстатических падений на колени (уже квази-религиозного свойства)… Демократические власти, ещё вчера налагающие дикие штрафы за простое появление на улице, а сегодня широко открывающие проспекты мародерствующей толпе… Наконец, проснувшийся Байден, снимающий селфи в обнимку с погромщиками, и деньги Сороса, потоками текущие в организации вроде «Black lives matter» и «Антифа»…

Честно говоря, всё это можно было ожидать увидеть еще четыре года назад, когда Трамп только-только шёл к власти. Но тогда блицкриг Большого Дона был столь стремительным, что среагировать на него демократы просто не успели. Зато теперь они включили давно заготовленную «музыку революции» вовремя, и происходящее обрело свое настоящее лицо.

Лицо, которое мы знаем не только по расовым волнениям Америки последних лет. Но и по революции 1960-х, и по Чикагским расовым бунтам 1919-го, и по Гражданской войне США…

Но давайте просто откроем историю. Разумеется, Америка – страна эмигрантов, как любят говорить лево-либералы, однако большую часть своей истории она была вполне монолитным белым англо-саксонским обществом. Да, много немецкой крови, голландкой, французской, но всё же WASP (белый, англо-сакс, протестант) был центральным культурным кодом Штатов с того времени, как первыми переселенцами были заселены Виргиния и Массачусетс, давшие начало соответственно американскому Югу и Северу.

Не будем слишком останавливаться на столь неприятных для американского уха вещах, как истребление индейцев. Кальвинистская мораль с ее идеалом «города на холме» и наследующая ей масонская модель просвещения требовали «очистить поляну», имея на это высшую божественную санкцию. Согласно кальвинистской «Доктрине предопределения» мир изначально и безоговорочно разделен на два разных рода людей – избранных «святых», которым дано божественное право наследовать землю и прочую массу отверженных, участь которых – либо служить первым, либо – обратиться в пыль. Понятно, что фронтальным маршем вооруженных такой моралью и огнестрелом колонистов участь индейцев была решена.

Что касается позорной практики работорговли, то она остается несмываемым пятном – но не только на традиционном белом обществе, как уверяют нас либералы, но и на «новых людях», просвещенных французской философией – рыцарях первоначального накопления капитала. Сперва – покупка рабов у африканского князька, затем сгружаем их на американском юге, а в освободившиеся трюмы грузим тростниковый сахар, ром и табак для английской метрополии – эта схема так называемой «треугольной торговли» создавала первые сверхкапиталы первых транснациональных корпораций. Если какой-нибудь сегодняшний Сорос, спонсирующий движения вроде «Жизнь черных тоже важна» и «Антифа», покопается в своих предках – наверняка найдет там такого вот средней руки купчика.

Также нам придется несколько реабилитировать американские южные штаты. Конечно, южане были белыми расистами, плантаторами-эксплуататорами, применяющими позорный рабский труд. Но всё же с их картиной мира и их расистскими мозгами всё было гораздо более ясно, нежели у плотно урбанизированных янки.

Южане были сельскими аристократами, и, в большинстве своем, англиканами, то есть идей тотального геноцида, прикрытого вербальным флёром кальвинистского «божественного предопределения» (откуда и выросли сегодняшние CNN и «Нью-Йорк таймс») отнюдь в себе не несли. Отношения их с рабами строились вполне традиционно, примерно как отношения помещиков и крепостных в нашем 19 веке. Среди них были (во всяком случае, к началу Гражданской войны) люди уже вполне просвещенные, которые вели широкие дискуссии о постепенном освобождении подневольных черных с наделами земли. Если бы история пошла по этому пути, то к началу века мы увидели бы вполне свободное и преуспевающее негритянское население Юга, живущее своими большими семьями, поселениями-сегрегациями, мирно, бок о бок со своими бывшими хозяевами.

Но случилось иначе. Цивилизационная война капиталистического Севера с традиционным Югом закончилась поражением последнего. А доверчивые негры были в большинстве своем обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне.

Со временем белый Юг сумел трансформироваться и вписаться в новые условия жизни. И действительно к началу ХХ века из побежденного Юга и победившего Севера родилась та американская нация, которую мы знали … вплоть до 60-х годов прошлого века. Пока новая революция под лево-либеральными флагами не обрушила старый консервативный порядок, на обломках которого и родился новый чудный мультикультурный мир, торжество которого мы наблюдаем всю последнюю неделю в Америке…

Ещё одним важнейшим шагом к его торжеству стал закон об иммиграции 1965 года, взорвавший последние плотины традиционного мира. С этим законом в Америку хлынул поток испаноговорящих мигрантов, размывающих традиционный англо-саксонский протестантский код Америки и голосующих за демократов. Кстати именно тогда Демпартия окончательно становится партией мигрантов, меньшинств и бунтующей молодежи – партией мультикультурного глобализма.

Тенденция такова, что еще через пятнадцать-двадцать лет Америка превратится в страну, где цветные будут преобладать. Следовательно, Демпартия – партия лево-либерального глобализма – станет вечным правительством Соединенных Штатов. Точнее – до их скорого неминуемого развала.

Многие у нас даже приветствуют такую перспективу. Но погодите радоваться несчастьям других. Означать это будет только одно: всё, что мы наблюдаем сегодня в Штатах – станет реальностью для всего мира. Мировая революция, которую так долго и упорно готовили большевики, наконец, свершится.

Разумеется, все люди равны. Черные, желтые, красные – не хуже и не лучше белых. Все мы, вообще, равны перед Богом. Но Бог создал нас разными именно для того, чтобы каждый мог вырастить неповторимый цветок своей культуры. Да, все жизни имеют значение. Ибо каждый цветок каждой культуры сам по себе – прекрасен. Но отнюдь не «чудище обло, стозевно» мультикультурного всесмешения, означающее – конец всякой культуре и, следовательно – конец человечества как такового.

Нормальный многополярный мир, в котором каждый народ, каждая раса строит свой неповторимый культурный дом, и при этом живет в мире и согласии с другими – вот идеал человечества. Но – не безумный Вавилон глобалистов.

Эти строители нового мира сильно сегодня раздражены. У них сроки, согласно которым давно уже пора кончать с чрезмерной свободой всяких там патриотов и традиционалистов, и закрывать железные двери «свободного мира».