 

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ в 2020 году

09.06.2020, 18:48, Новости дня

Белоруссия настаивает на том, чтобы цены на газ из РФ в 2020 году были пересмотрены с определением их «корректного и справедливого» уровня, сообщили в пресс-службе белорусского минэнерго по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран.

«За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ – как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», – передает ТАСС заявление минэнерго Белоруссии.

Между тем, Газпром заявил, что готов к началу переговоров о поставках газа в Белоруссию в 2021 году только при условии полного соблюдения уже достигнутых договоренностей в 2020 году.



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