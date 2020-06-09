Ученые выяснили, как ухудшение зрения влияет на восприятие звуков

09.06.2020, 18:45, Разное



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При снижении зрения людям гораздо сложнее оценивать расстояние, с которого раздается звук. Ученые считают, что это увеличивает риск повреждений. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Англия Раскин, опубликовано в Scientific Reports.

Ученые проверили, как оценивают звуковое окружение люди с различной степенью ухудшения зрения. Им предлагалось послушать речь, музыку, различные виды шума и эхо. Участники должны были определить расстояние до источника звука и размер помещения.

Характеристики близких звуков точнее всего давали люди с нормальным зрением, по мере ухудшения зрения участники оценивали их все хуже. Тем, у кого нарушения зрения были максимальными, расстояние до источников отдаленных звуков казалось в два раза большим, чем людям с нормальным зрением.

Люди с тяжелым нарушением зрения также по-другому оценивали размер комнаты: им она казалась в три раза более крупной, чем участникам с нормальным зрением из контрольной группы.

Авторы исследования указывают, что ранее было известно, что при полной слепоте люди больше полагаются на слух, и при ней восприятие характеристик звуков может быть искажено. Новым открытием стало то, как влияют на восприятие звука различные степени ухудшения зрения.