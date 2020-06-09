Мнение: Навальный хочет вывести толпы на улицы, чтобы все позаражались?

09.06.2020, 18:35, Разное

Вы же все в курсе того, что сейчас происходит в США в самый разгар пандемии? В стране, которая не слезает с первого места по количеству заболевших коронавирусом, копы и губернаторы встают на колени, мародеры под прикрытием «мирных» протестующих поджигают магазины и дома, лишая ни в чем не повинных людей крова и средств к существованию, а власти самыми отвратительными способами пытаются отмыть грязь с векового ущемления афроамериканцев. Так вот: кое-кто планирует организовать у нас что-то подобное.





Когда обезьяна слишком долго сидит в клетке, она забывает о том, что происходит за ее пределами. А что мы имеем сейчас? Судя по последним новостям, смягчение ситуации с коронавирусом – однако незначительное и требующее внимательного отношения к своему здоровью и здоровью близких. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены, а ВОЗ всё ещё советует не выбрасывать медицинские маски и надевать их в общественном транспорте и магазинах. Нормальному человеку с головой на плечах такие условия хоть и покажутся вздохом облегчения, однако не станут поводом для безответственного блуждания по людным местам.

Судя по планам господина Навального, характеризовать его как «нормального» точно не придется: как только Собянин объявил о послаблениях, Алексей тут же переобулся и начал активно призывать людей на протестную акцию против поправок в Конституцию. Однако и дня не прошло с того момента, как он уверенно стоял на противоположенной позиции.

«Если 23 июня все коронавирусные ограничения отменяются, а 24 июня в Москве пройдет огромный массовый парад. Значит в субботу 27 июня в субботу мы все сможем встретиться на митинге против обнуления сроков Путина?» — написал блогер в «Твиттере».

А вот его же публикация несколькими часами ранее:

«Ну и еще почему лично я не призову на “голосование”. Идет эпидемия. В регионах она нарастает. Как я могу звать людей голосовать, будучи точно уверенным, что несколько тысяч заразится и несколько десятков умрет конкретно из-за моего призыва?»

Запомните: пока ваши друзья и родственники задыхаются в больницах, этот псевдодемократ из блогерской тусовки подвергает вас большому риску и затягивает в коронавирусный очаг. И все ради чего? Ради размытой цели и личной репутационной выгоды?