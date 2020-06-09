 

Михаил Ефремов задержан по делу о пьяном ДТП

09.06.2020, 15:30, Новости дня

Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову 9 июня определит Таганский районный суд. Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера. Михаил Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади. Вечером Михаил Ефремов был доставлен в здание Следственного комитета РФ по Москве, а затем задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса России, сообщили в пресс-службе МВД..Подписка о невыезде актеру, по которой он должен был явиться к следователю в 11 часов утра 9 июня, но не явился, сказавшись больным, отменена.

После проезда здания МИД РФ Jeep Cherokee артиста накануне вылетел на встречную полосу, где столкнулся с развозным фургоном Lada. Актер в момент совершения ДТП был пьян, поясняет ТАСС. Водитель автомобиля Lada Сергей Захаров от полученных в аварии травм скончался в больнице. По некоторым данным, в крови Михаила Ефремова помимо алкоголя были также обнаружены следы наркотических веществ — кокаина и марихуаны.

По уголовному делу по ДТП со смертельным исходом и управлению автомобилем в пьяном виде Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

С начала 2020 года Михаилу Ефремову было выписано 10 штрафов за нарушение правил дорожного движения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Излечившаяся от коронавируса рассказала о симптомах болезни

18.05 / Xiaomi снова снизила цены на смартфоны Redmi и Xiaomi в России

30.04 / Ведущая Первого канала потребовала от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей

13.05 / Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

11.05 / Коронавирус в Италии. Число пациентов в реанимациях впервые с 10 марта упало ниже 1 тыс.

05.05 / В Украине готовятся к выходу из карантина 

18.05 / Появился новый предположительный дизайн смартфона iPhone 12

30.05 / Лепс дал совет жалующимся на «бедственное положение» артистам

30.04 / На защиту обманутых дольщиков решено выделить 30 млрд рублей

18.05 / Тбилиси упрекнул Запад за вмешательство во внутренние дела Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска