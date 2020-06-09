 

ЦСКА на время отказался от идеи приобретения Вагнера Лава

09.06.2020, 18:30, Новости дня

Бразильский футболист Вагнер Лав, видимо, все-таки не сможет пополнить состав московского ЦСКА в ближайшее время. Столичные "армейцы" отложат на неопределенное время идею его покупки.

Причиной такого решения ЦСКА является невозможность его дозаявки в состав команды на текущий сезон, сообщает Спортс.Ru. Это связано с решением РФС, не разрешившего заявлять свободных агентов на остаток нынешнего сезона, рестарт которого запланирован на 19 июня.

Напомним, что ранее 36-летний Вагнер ради возвращения в ЦСКА расторг контракт с бразильским "Коринтиансом". Накануне сообщалось также о том, что бразильца в ЦСКА не будет из-за решения ВЭБ.РФ – нового владельца клуба. Однако эта информация была опровергнута.



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