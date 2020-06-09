 

В Госдепе оценили решение КНДР прекратить контакты с Южной Кореей

09.06.2020, 18:30, Новости дня

США разочарованы решением Северной Кореи прекратить диалог с Южной Кореей, призывают КНРД восстановить «дипломатию и сотрудничество», сообщил представитель Госдепа.

«Соединенные Штаты всегда поддерживали прогресс в межкорейских отношениях, и мы разочарованы недавними действиями КНДР. Мы настоятельно призываем КНДР вернуться к дипломатии и сотрудничеству. Мы по-прежнему находимся в тесной координации с нашим союзником, Республикой Корея, в отношении усилий по взаимодействию с КНДР», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в Южной Корее сообщили, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.

Во вторник сообщалось, что КНДР решила заблокировать все линии связи с Сеулом.



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