 

Михалков заявил о «закономерном финале» для Ефремова

09.06.2020, 18:30, Новости дня

Устроивший ДТП с летальным исходом актер Михаил Ефремов, «ослепленный безнаказанностью», пришел к «абсолютно закономерному финалу», считает председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков.

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью (…) финал», – сказал режиссер РИА «Новости».

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какого наказания заслуживает артист.



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