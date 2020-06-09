Полиция официально задержала Ефремова

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09.06.2020, 17:30, Новости дня

ГУ МВД по Москве подтвердило задержание актера Михаила Ефремова после ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина.

Об этом информирует РИА «Новости».

ТАСС со ссылкой на источника сообщает, что подписка о невыезде Ефремова отменена.

В понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.



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