 

Одному из организаторов перестрелки в Броварах заочно объявили подозрение – Нацполиция

09.06.2020, 18:19, Новости дня

Одному из фигурантов дела о стрельбе в Броварах Киевской области заочно объявили подозрение. Об этом 9 июня проинформировала Национальная полиция.

“Одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 (соучастие) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что сегодня утром сотрудники полиции провели обыски “по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях”.

“По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, черновые записи”, – отметили в Нацполиции.

Утром 29 мая в одном из жилых кварталов Броваров Киевской области произошла перестрелка. В результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

В полиции сообщили, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

“Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета – в среднем 14 грн. Это 600 тыс. грн заработка в день, а за год – около 220 млн грн. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок легальна, часть, которую осуществляют оба перевозчика, – нет”, – рассказывал глава МВД Арсен Аваков.

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии охранным фирмам, чьи работники участвовали в перестрелке в Броварах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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