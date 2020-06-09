Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора обнаружил нарушения в работе Холодницкого. Глава САП ответил, что узнал об этом из СМИ

09.06.2020, 18:19, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью “Українським новинам”, которое вышло 9 июня, заявила, что служебное расследование подтвердило ряд нарушений в работе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

“Служебное расследование завершено. Факты нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, закона “О прокуратуре” и положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение. Дисциплинарная жалоба передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии”, – сказала Венедиктова.

Она заявила, что с Холодницким ее связывают “исключительно рабочие отношения”.

“30 ноября у него истекает срок полномочий и по закону, и по контракту. В любом случае это произойдет. Но мы открываем конкурс на нового руководителя САП, и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет?” – сказала Венедиктова, отвечая на вопрос, есть ли у Холодницкого шанс переизбраться главой САП.

В комментарии “Украинской правде” Холодницкий сообщил, что узнал о завершении служебного расследования из СМИ.

“В пятницу уже после завершения рабочего дня в приемную поступило два сообщения о завершении этого [расследования]. Сегодня пытаюсь связаться с председателями обеих комиссий [заместителями генпрокурора Андреем] Любовичем и [Игорем] Мустецей, чтобы ознакомиться, собственно, с заключением, но они не отвечают. Подал ходатайство о предоставлении мне для ознакомления всех материалов, чтобы подготовить свою позицию, потому что до сих пор не понимаю суть “обвинений”. Буду настаивать на публичном рассмотрении с участием представителей СМИ”, – сказал он.

САП осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро и поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Холодницкий возглавляет ведомство с ноября 2015 года. В интервью “Украинской правде”, которое вышло 1 июня, он отказался ответить на вопрос, будет ли принимать участие в новом конкурсе. “Давайте интригу подержим до конца”, – сказал Холодницкий.

В марте 2018 года стало известно, что НАБУ прослушивало кабинет Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что дело касалось “слива” главой САП информации фигурантам уголовных производств и давления на должностных лиц и судей. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении главы САП, но она решила объявить ему только выговор.

В конце мая 2020 года Венедиктова раскритиковала работу САП и назвала ее неэффективной. В САП ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры.