 

ГИБДД опровергла возможное ужесточение наказания за нарушения ПДД

09.06.2020, 18:16, Новости дня

Госавтоинспекция опровергает сведения, появившиеся в соцсетях, об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения, заявили в ведомстве.

«В сети Интернет и социальных сетях со ссылкой на распорядительные акты должностных лиц органов государственной власти распространяется информация об ужесточении законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов. Как правило, эта информация заканчивается ссылкой на рекламные ресурсы видеорегистраторов, антирадаров, а также других устройств и оборудования», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечено, что подобные материалы оперативно удаляются с интернет-портала. Сейчас заблокировано более 50 публикаций и более 15 каналов. В ГИБДД призвали «скептически относиться» к таким информационным вбросам и не поддаваться на провокации.

«Административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, информация о внесении изменений в которое размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации», – подчеркнули в ГИБДД.

Между тем, на фоне ситуации с ДТП артиста Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек, в Госдуме задумались о пересмотре наказания за «пьяные» аварии.



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