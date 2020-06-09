Пригожин отреагировал на ДТП с Ефремовым
09.06.2020, 18:16, Новости дня
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что актер Михаил Ефремов должен понести заслуженное наказание за ДТП с погибшим.
«Я расстроен, мне по-человечески жалко. Я понимаю, что на другой стороне осталась семья с двумя детьми без отца, который ездил, зарабатывал деньги», – передает слова Пригожина РИА «Новости».
Он осудил вождение в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, к инциденту нужно отнестись объективно, Ефремов «должен получить, что положено в данных обстоятельствах».
Вечером в понедельник актер в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя автофургона был госпитализирован и умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.
В крови Михаила Ефремова помимо алкоголя после ДТП в Москве обнаружены следы наркотиков.
Полицейские увезли артиста на допрос.
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