“Медуза”: Собянин отменил режим самоизоляции, чтобы “поднять людям настроение” перед голосованием о поправках к Конституции

09.06.2020, 18:10, Новости дня

Решение о досрочной отмене ограничительных мер в Москве мэр столицы Сергей Собянин принял после разговора с президентом Владимиром Путиным, сообщает “Медуза” со ссылкой на источники.

Собянин, как пишет издание, изначально планировал поэтапное снятие ограничений с 15 июня, однако изменил свое решение после беседы с Путиным 6 или 7 июня. Перед этим, как рассказал собеседник “Медузы”, состоялось заседание Совета безопасности.

“На нем обсуждался рост протестных настроений в стране. По опросам ФСО, он силен, и ограничения из-за вируса – главная причина недовольства сейчас. Такие настроения сильно влияют на голосование по поправкам”, – рассказал собеседник.

Источник, близкий к мэрии, рассказал, что Собянина заставили поторопиться, чтобы “ко дню голосования люди уже более-менее оттаяли, отошли от карантина и не голосовали сразу после снятия ограничений в озлобленном состоянии”.

В Кремле отрицают давление на Собянина: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение снять ограничения мэр принял сам.

“Речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов. И в данном случае Сергей Семенович Собянин использовал эти полномочия с учетом анализа ситуации на местах, как говорится, и принял такое решение”, – заявил Песков.

Режим самоизоляции, а также прогулки по графику и электронные пропуска в Москве отменили с 9 июня. Остальные ограничения в Москве будут снимать 16 и 23 июня.

С 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

С 16 июня будут работать летние веранды кафе, стоматологические клиники, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открываются музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно будет по электронным билетам.

С 23 июня власти отменят ограничения на работу заведений общепита, спортивной индустрии и детских садов, включая негосударственные учреждения.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать можно будет только за или против всех поправок, в числе которых “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие.