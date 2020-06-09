 

Патрушев предупредил о попытке недоброжелателей РФ воспользоваться ЧС в Норильске

09.06.2020, 18:08, Новости дня

Масштабный разлив нефтепродуктов в Норильске говорит о том, что недооценка угроз в этой сфере может привести к серьезным последствиям, а также сыграть на руку тем, кто пытается дискредитировать российскую политику в Арктике, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику РФ в Арктике», – передает его слова ТАСС.

Он сообщил главам регионов, что пора принять жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов, а также за актуализацией планов по ликвидации ЧС, за обеспечением немедленного информирования о них органов власти, за тем, как определяются силы и средства для ликвидации ЧС.

Патрушев отметил, что также выявлены недостатки в антитеррористической защищенности ряда объектов топливно-энергетического комплекса в Северо-Западном федеральном округе, уже приняты меры по их устранению.

«Дополнительно отработаны действия при нарушении энергоснабжения, в том числе в условиях низких температур атмосферного воздуха. Утвержден план мероприятий по надежному энергоснабжению Мурманской области и снижению ее мазутозависимости», – сказал Патрушев.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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