Эксперт: Своевременность выплат врачам во время пандемии повлияет на оценку эффективности губернаторов

09.06.2020, 18:08, Новости дня

Если глава региона выполняет все порученные ему задачи, то нет насущной необходимости его менять, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Так он прокомментировал решение Владимира Путина поддержать действующего губернатора Ростовской области Василия Голубева, если тот будет баллотироваться на новый срок. По мнению политолога, на оценку эффективности губернаторов повлияет их работа во время пандемии коронавируса.

«Глава Ростовской области Василий Голубев – скорее «ветеран» региональной политики, нежели молодой технократ. Тот факт, что его кандидатура поддержана президентом, говорит о том, что губернатор эффективно решает порученные ему задачи», – отметил эксперт ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований) Александр Малахов.

Ранее губернатор Голубев во время встречи с президентом по видеосвязи отметил, что срок его полномочий на посту руководителя Ростовской области истекает в сентябре 2020 года. Обратившись к президенту с просьбой оказать поддержку, губернатор пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие главы государства. Владимир Путин сообщил, что поддержит его на очередных выборах главы региона, если он будет баллотироваться.

Такой же подход президент продемонстрировал и в отношении некоторых других глав регионов, например, губернатора Костромской области Сергея Ситникова, отметил Малахов. Напомним, в конце мая глава государства обещал оказать поддержку действующему костромскому руководителю в случае его выдвижения. «Если губернатор выполняет все порученные ему задачи, то нет насущной необходимости его менять, только чтобы поменять. Самоцели менять всех на молодых технократов нет», – подчеркнул Малахов.

По мнению эксперта, региональных руководителей – как политических тяжеловесов-губернаторов, так и недавно назначенных врио глав, будут оценивать по единым критериям. По итогам противодействия пандемии коронавируса, безусловно будет учитываться, как власти на местах справлялись с этой угрозой, заметил Малахов. «Еще предстоит оценить: насколько оперативно губернаторы и их команды смогли обеспечить жителей необходимым количеством средств индивидуальной защиты, как выполнялись распоряжения о дополнительных выплатах врачам», – резюмировал эксперт.