 

Ростуризм обозначил сроки начала курортного сезона в России

09.06.2020, 18:05, Разное

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что курортный сезон в России начнется с 1 июля 2020 года. Однако туристы по-прежнему должны будут соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Стоит отметить, что в Ассоциации туроператоров России ожидают повышения цен на проживание в гостиницах и отелях на фоне повышенного спроса на отдых внутри страны. Отправиться за границу россияне пока могут лишь для учебы, работы или лечения.



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