 

Под Екатеринбургом мужчина на роликовых коньках насмерть сбил женщину

09.06.2020, 18:05, Разное

В городе Березовский Свердловской области катавшийся на роликовых коньках молодой человек насмерть сбил 81-летнюю женщину. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Парня запечатлели камеры. В настоящее время полиция устанавливает его личность. Известно, что инцидент произошел на велодорожке: виновник врезался в пенсионерку сзади, из-за чего та упала и ударилась головой. Через три дня она скончалась.



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