Обмануть систему: Том Круз приехал на съемки в Великобританию за несколько часов до ужесточения правил туризма

09.06.2020, 18:00, Разное

Правила режима самоизоляции, вызванные вирусом COVID-19, в США и Великобритании только-только начали смягчать – и исполнитель роли Итана Ханта этим сразу же воспользовался. Вперед многих своих коллег по голливудскому цеху Том Круз уже начал работу и на этой неделе возобновил съемки новой части франшизы “Миссия невыполнима” в Англии. Более того – актер ухитрился прилететь в Лондон вечером воскресенья, за несколько часов до того как в стране ввели новые правила по обязательному 14-дневному карантину для всех приезжих. И кажется, это совсем не случайность.

По сообщениям британского издания The Sun, актер специально решил как можно скорее оказаться в пункте назначения – на заброшенной базе ВВС в Оксфордшире, чтобы не терять ни минуты драгоценного времени.

Он прилетел в воскресенье вечером неспроста – они не хотели, чтобы исполнитель главной роли был вынужден сидеть взаперти 14 дней. У них и так уже было столько задержек на фильме, что они очень хотят возобновить процесс при первой возможности – так что попытка проскользнуть мимо правил карантина имеет смысл.

Том Круз в фильме “Миссия невыполнима: Племя изгоев”

В издании также сообщается, что Круз прилетел в Великобританию из Флориды, снял себе роскошные апартаменты в центре Лондона, а на съемочную площадку планирует “добираться” при помощи вертолета – по-видимому, чтобы избежать пробок и ненужного (и все еще опасного) общения с людьми.

Судя по последним новостям, Том Круз всеми силами старается закончить работу над седьмой частью франшизы “Миссия невыполнима” – вопреки коронавирусу и поставленному на паузу производству. Съемки картины должны были начаться еще в феврале в Венеции, но из-за введенного в Италии карантина этого так и не произошло. Затем команда картины переместилась в Великобританию – но коронавирус вскоре пришел и туда. Теперь потерявшие столько времени (и денег) кинематографисты стараются всеми силами наверстать упущенное. По сообщениям все того же The Sun, Том Круз даже решил построить в Оксфордшире целую деревню, максимально изолированную от окружающего мира: с отдельными трейлерами для каждого члена съемочной группы (чтобы им не нужно было покидать съемочную площадку) и полным соблюдением санитарных норм. Все расходы по этим нововведениям Круз взял на себя.

Круз в первой части франшизы “Миссия невыполнима”

Спешку актера можно понять: после окончания работы над седьмой частью “Миссии” у него в планах… покорение космоса. Вместе с компанией Илона Маска SpaceX Том Круз собирается выйти на орбиту и организовать там съемки нового фильма. Директор космического агентства NASA Джим Брайденстайн уже подтвердил, что его сотрудники сделают все возможное, чтобы первый кинопроект в космосе состоялся. Детали будущего фильма пока не известны – ясно только, что это не будет продолжением истории Итана Ханта.