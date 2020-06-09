Любовь Успенская ощутила свою вину в произошедшем с Михаилом Ефремовым ДТП

09.06.2020, 17:53, Разное

66-летняя Любовь Успенская в своем микроблоге в социальной сети Instagram опубликовала пост, который посвятила Михаилу Ефремову в связи с его участием в ДТП. Артистка ощущает свою вину в произошедшей ситуации.

Любовь Успенская подчеркнула, что она, как и все другие артисты и поклонники актера, была шокирована и взбудоражена известием о ДТП в Москве, случившемся по вине Михаила Ефремова. Певице очень жаль, что она не смогла помочь своему другу предотвратить такую ситуацию вместе с ее страшными последствиями. Исполнительница призналась, что творческие личности, такие как Ефремов, испытывают трудности, когда остаются «без дела», что особенно ощущалось в период самоизоляции. Некоторым артистам не удалось справиться со своими эмоциями, из-за чего они пошли на поводу у своих слабостей. Успенская поделилась, что недавно общалась с актером по телефону, поэтому ей очень грустно от того, что не смогла распознать и услышать печальное состояние, которым был охвачен Ефремов. Если бы она поняла это ранее, то смогла бы помочь другу, вытащив его из депрессии.

Успенская назвала ужасной произошедшую аварию и отметила, что искренне соболезнует родным и близким погибшего, пообещав помочь им. Также, опережая комментарии своих подписчиков, певица отметила, что правосудие и наказание не смогут уже сделать больнее Ефремову, поскольку он будет вынужден жить с этим до конца своих дней. «Хуже чем он сам себя наказал – его уже никто не накажет», – резюмировала артистка.