 

Любовь Успенская ощутила свою вину в произошедшем с Михаилом Ефремовым ДТП

09.06.2020, 17:53, Разное

66-летняя Любовь Успенская в своем микроблоге в социальной сети Instagram опубликовала пост, который посвятила Михаилу Ефремову в связи с его участием в ДТП. Артистка ощущает свою вину в произошедшей ситуации.
Любовь Успенская подчеркнула, что она, как и все другие артисты и поклонники актера, была шокирована и взбудоражена известием о ДТП в Москве, случившемся по вине Михаила Ефремова. Певице очень жаль, что она не смогла помочь своему другу предотвратить такую ситуацию вместе с ее страшными последствиями. Исполнительница призналась, что творческие личности, такие как Ефремов, испытывают трудности, когда остаются «без дела», что особенно ощущалось в период самоизоляции. Некоторым артистам не удалось справиться со своими эмоциями, из-за чего они пошли на поводу у своих слабостей. Успенская поделилась, что недавно общалась с актером по телефону, поэтому ей очень грустно от того, что не смогла распознать и услышать печальное состояние, которым был охвачен Ефремов. Если бы она поняла это ранее, то смогла бы помочь другу, вытащив его из депрессии.

Успенская назвала ужасной произошедшую аварию и отметила, что искренне соболезнует родным и близким погибшего, пообещав помочь им. Также, опережая комментарии своих подписчиков, певица отметила, что правосудие и наказание не смогут уже сделать больнее Ефремову, поскольку он будет вынужден жить с этим до конца своих дней. «Хуже чем он сам себя наказал – его уже никто не накажет», – резюмировала артистка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Шок: к Киркорову обратились от имени мертвого Хворостовского

23.05 / Мнение: Иранский “потешный” авианосец

16.04 / Ученые раскрыли новые подробности о Нибиру

20.04 / Хабенский, Кержаков, Цыпкин, Баста и Белый присоединились к движению “Изоизоляция”

23.05 / Александр Робак и Анна Михалкова снялись в новом ситкоме ТНТ “#СидЯдома”

14.04 / Представлен смартфон Lenovo A7 с чипом Unicos и долгой зарядкой

17.04 / Десятки семей отправились на карантин из-за зараженного коронавирусом доставщика пиццы

04.05 / Татьяна Навка отобразила в ролике значимые моменты в жизни старшей дочери за 20 лет

23.05 / Энтузиасты установили Android 11 на смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro

29.04 / Мнение: Учителя сняли с гос.кормушки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска