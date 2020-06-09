В Якутии произошло нашествие комаров

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09.06.2020, 17:53, Новости дня

В Якутии один из жителей Среднеколымского района опубликовал видео того, как огромное количество комаров кружит в воздухе, а также на стенах деревянной постройки.

Автор ролика несколько раз проводит ладонью по сараю, смахивая сотни комаров за раз. Они залетают ему в глаза и мешают снимать происходящее, сообщается на портале news.ykt.ru.

В конце видео он показывает темную от убитых насекомых ладонь на камеру, чтобы продемонстрировать масштабы нашествия.

Напомним, в прошлом году в США зафиксировали 11 случаев заражения редким вирусом восточного лошадиного энцефалита с летальным исходом, который обычно передается через укус комара.



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