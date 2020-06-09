Создатели продолжения The Last of Us добавили в игру фоторежим

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09.06.2020, 17:53, Разное

Студия Naughty Dog анонсировала выход на следующей неделе продолжения игры The Last of Us. Разработчиками добавлены интересные обновления в видеоигру, среди которых – фоторежим.
Стало известно, что во второй части The Last of Us пользователи будут иметь доступ к галереи с иллюстрациями. Создателями добавлены в игру улучшения, а также исправлены некоторые ошибки, на которые жаловались пользователи первой части. В новом проекте будут доступны специальные функции, позволяющие играть людям, имеющим ограниченные возможности. Размер обновлений составит около 4 Гб, а размер полной версии продолжения – 78 Гб.

The Last of Us Part ІІ оснастили некоторыми дополнительными параметрами доступа, а также фоторежимом, пишет сайт «Инфореактор».



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