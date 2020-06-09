Грузия намерена производить оружие

09.06.2020, 17:51, Новости дня

Грузия намерена производить боевые самолеты, гранатометы, гранаты и ракеты в соответствии со всеми стандартам НАТО. Об этом заявил глава грузинского оборонного ведомства Ираклий Гарибашвили, который подчеркнул, что у Грузии для этого «есть все технические, интеллектуальные и человеческие ресурсы».

«По моему распоряжению уже начата работа над вопросом производства гранатометов, гранат и ракет в соответствии стандартам НАТО. Хочу поблагодарить тех уникальных людей, которые работают над этим, так как их заслуга перед Грузией огромная», — заявил Гарибашвили.

Министр также сказал, что в Грузии есть возможность не только ремонтировать имеющуюся в арсенале авиатехнику, включая штурмовики Су-25, но и производить их как для оборонных целей, так и для экспорта.

В Грузии еще в 2011 году прошла презентация бронетранспортеров грузинского производства «Дидгори», а в 2012 году — боевой машины пехоты «Лазика» и реактивной системы залпового огня. Данная техника была разработана на базе военного научно-технического центра «Дельта» при Министерстве обороны Грузии.

Перспективное направление

Военный аналитик и главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили считает производство оружия в Грузии перспективным направлением, хотя выгодным будет производство лишь той военной техники, которая окажется конкурентноспособной на мировом рынке. Согласно мнению эксперта, таковым является производство боеприпасов и беспилотных разведывательных летательных аппаратов. При этом эксперт считает, что Грузия должна продолжить выпускать бронированные медицинские эвакуационные машины «Дидгори», а также переносные миномёты, которые экспортируются в ряд стран.

«Когда масштаб производства большой, себестоимость продукции снижается, соответственно для того, чтобы производство оружия было выгодным Грузии в экономическом плане, оно должно также продаваться на других рынках, кроме внутреннего. Помимо того, что Грузии не придется закупать оружие за границей, это также снизит возможности для коррупционных схем, в частности, так называемых «откатов», что к сожалению не раз происходило в Грузии при закупках оружия», — сказал Аладашвили в заключение.

«Масса вопросов»

Шорена Лордкипанидзе из Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» высказала сомнение в связи с тем, что Грузия сможет начать массовое производство оружия в ближайшем будущем. Будучи участницей ряда проектов в качестве представителя гражданского сектора, она неоднократно посещала военный научно-технический центр «Дельта», производящий грузинские бронетранспортеры и военную амуницию. Лордкипанидзе считает, что на данном этапе возможности центра ограничены.

«В любом случае, производство оружия не может быть лишь бизнес-проектом. Необходимо больше дискуссии с общественностью, с гражданским сектором, т. е. какая у Минобороны концепция, на какие средства планируется начать это производство, куда будут потом экспортировать оружие и так далее. В данной связи вопросов масса и ответить на них обязанность властей учитывая принципы отчетности и прозрачности», — считает Лордкипанидзе.