Путин поговорил с Меркель
09.06.2020, 17:48, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсуждались актуальные вопросы борьбы с коронавирусом, ситуация на Украине и в Ливии, информирует пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на дальнейшее тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями о ситуации на Украине, выразив обеспокоенность «отсутствием прогресса» в реализации Минских соглашений и решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 году.
«Президент РФ вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер», – указывается в сообщении.
Кроме того, Путин и Меркель выразили обеспокоенность эскалацией в Ливии, РФ при этом позитивно оценила посреднические усилия Египта по мирному урегулированию ливийского кризиса.
«Рассмотрены также ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики», – информирует Кремль.
Разговор состоялся по инициативе Берлина.
Ранее сообщалось, что Путин прервал встречу с губернатором Ростовской области ради международного разговора.
Отметим, что американские СМИ ранее сообщили о спорах Меркель с президентом США Дональдом Трампом о НАТО, отношениях с Китаем и «Северном потоке – 2».
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