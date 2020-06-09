Охлобыстин: Ефремов – негодяй, но гений

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09.06.2020, 17:48, Новости дня

Друг и коллега Михаила Ефремова актер Иван Охлобыстин назвал устроившего ДТП артиста «негодяем, но гением», и принес соболезнования семье погибшего курьера Сергея Захарова.

«Предваряя болезненные вопросы, отвечу всем заинтересованным вопросом же: «А что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?» Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить. Скажу так: единственное что я могу сейчас сделать, так это не допустить, чтобы он, в приступе очередного безумия, совершил второй смертный грех», – написал он на своей странице «Вконтакте».

«И нельзя отрицать: Михаил Ефремов – гений, негодяй, но гений», – добавил Охлобыстин.

«И конечно, я сам скотина, что в первую очередь не высказал своего соболезнования семье погибшего. Я терял и брата, и отца. Я знаю, что это такое. Дай им Бог сил! Простите меня!» – заключил актер.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице.После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.



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