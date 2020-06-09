Политолог объяснил цель санкций США против «страшных русских»

09.06.2020, 17:48, Новости дня

Предлагая ввести санкции против России, США пытаются показать миру, что они являются единственным источником силы в мире, способным применять санкции в отношении других стран, сообщил член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Санкции уже зарекомендовали свою крайнюю неэффективность как инструмент мировой политики. Они не являются тем, что может подменить собой международное право. Но на сегодняшний день Соединенные Штаты пытаются показать всему миру, что существует единственный источник силы – это США, которые могут применять санкции по отношению к другим странам. Республиканская партия, как и демократы, уже давно стали действовать не по принципу презумпции невиновности, а исходя из принципа назначения виновных», – сказал Судаков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, обвинения в адрес РФ американская сторона выдвигают абсолютно по любому поводу.

«В данной картинке это (угроза санкций– прим. ВЗГЛЯД) всего лишь один из кирпичиков в большой предвыборной гонке, ничего больше. «Страшные русские идут», «русских надо наказывать», «страшные русские хакеры», которые могут «вмешиваться в выборы». (…) Не говоря уже о том, что в последнее время появляется огромное количество инсинуаций, в рамках которых дается объяснение, что это РФ отчасти виновата даже в тех погромах и демонстрациях, которыми сейчас охвачена Америка», – отметил Сергей Судаков.

Напомним, американский конгрессмен от штата Флорида, республиканец Грег Стьюби заявил о планах предложить на этой неделе новые санкции против России, Ирана и Китая.