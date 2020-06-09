Автоновости: Opel показал тизерное изображение нового кроссовера Opel Mokka

09.06.2020, 17:14, Новости дня

Известная компания Opel поделилась эскизами нового кроссовера Mokka, который получит очередное обновление.

В свою очередь, данная новинка все же сохранила многочисленные элементы от первоначальной генерации, однако не обошлось и без радикальных изменений. В частности, в передней части расположился дополнительный элемент, благодаря которому визуально отображается соединенный вид головной оптики, логотипа и решетки радиатора.

Что касается самой модели, то она в своем классе занимает место между популярными автомобилями Crossland X и Grandland X. Автомобиль построен на платформе CMP. Пока остальные технические параметры нового кроссовера не раскрываются.