Автоновости: Новый внедорожник Land Rover Defender вышел на тесты в Москве

09.06.2020, 17:23, Новости дня

Обновленный внедорожник Land Rover Defender в настоящее время активно тестируют на московских дорогах.

В свою очередь, премьера автомобиля состоится осенью текущего года. По снимкам уже можно рассмотреть внешний вид пятидверного внедорожника, который может похвастаться привлекательной внешностью. В свою очередь, автомобиль представляет собой лишь прототип серийного Land Rover Defender, тогда как финальное исполнение может существенно отличаться.

Бампера, решетка радиатора, боковые крылья и другие внешние элементы свидетельствуют о более модернизированной внешности. Напомним, мировой дебют Land Rover Defender прошел осенью прошлого года во время автосалона во Франкфурте.