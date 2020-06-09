 

Автоновости: Обновленный седан Hyundai Sonata Hybrid стал дешевле

09.06.2020, 17:33, Новости дня

Сегодня стало известно об удешевлении флагманского гибридного седана Hyundai Sonata Hybrid, который оценен дешевле, чем модель Toyota Prius Eco.

В свою очередь, экспертами ранее констатировано, что обновленный гибрид может похвастаться еще более экономичным расходом топлива. Средний показатель равен 4,5 литра на 100 км пути. Более того, за счет таких преимуществ стало возможным выйти на одну ступень с лидерами рынка Honda Accord Hybrid и Camry Hybrid.

Уже в нынешнем месяце южнокорейский седан поступит в продажу на американском рынке. Более того, скидка на покупку достигнет от 1 до 4 тысяч долларов, однако с условием заключения кредитного договора или лизинга.



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