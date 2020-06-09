Резник объяснил отказ известных адвокатов защищать Ефремова

09.06.2020, 17:30, Новости дня

Актеру Михаилу Ефремову, по вине которого произошло ДТП с летальным исходом, следует обращаться к специализирующимся по автомобитльным авариям адвокатам, а не ко всем подряд, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Генри Резник.

Адвокаты Татьяна Стукалова, Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, а также ряд других юристов публично отказались брать дело Ефремова, по вине которого 8 июня на Смоленской площади произошло ДТП, в результате которого водитель встречного фургона получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

«Насколько мне известно, Добровинский эту категорию дел никогда не вел. Например, если бы ко мне обратились, то я бы отказался. Но только по той причине, что это не моя специализация. Конечно, публично рассказывать о том, что из каких-то личных побуждений не хочешь брать дело – за пределами профессиональной деятельности», – говорит Резник.

Он также рассказывает, что издавна категорию дел по ДТП вели адвокаты-транспортники, так как подобного рода дела все-таки требуют отдельной специализации. К подобным узконаправленным специалистам эксперт рекомендует обратиться и Ефремову, а не пытаться пробиться к абсолютно каждому.

Ранее адвокат певицы Лолиты и лейбла Black Star Сергей Жорин в беседе с газетой ВЗГЛЯД перечислил обстоятельства, при которых Ефремову могут назначить низшую степень наказания. Позже СМИ поинтересовались, взял ли бы адвокат данное дело, на что он ответил, что это «маловероятно», но с подобной просьбой к нему не обращались.