Жена рассказала о «съехавшем с катушек» Ефремове

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09.06.2020, 17:30, Новости дня

Артист Михаил Ефремов в последнее время тяжело переживал смерть матери и Галины Волчек и много пил, сообщила его жена Софья Кругликова.

По ее словам, рядом со Смоленской площадью, где произошло ДТП, находится их дом. Сама она в этот день была на даче. По ее словам, после трагедии там собрались «знакомые по бане», с которыми Ефремов часто встречается и вместе выпивает, информирует «Московский комсомолец».

«Боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят «не рыпайся, сиди дома», – мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок», – сказала она.

По ее словам, актер Сергей Гармаш, который также оказался на месте аварии, не имеет отношения к аварии.

Кругликова также рассказала о состоянии Ефремова перед аварией.

«У него сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции практически мало общалась», – сказала она.

По ее словам, в последний раз она виделась с мужем на прошлой неделе, когда приезжала домой.

«Он был дома, читал какие-то пьесы, но состояние его было не очень. Дня два-три я не слышала от него звонков», – сообщила Кругликова.

Отметим, что в марте она защищала Ефремова, когда ее муж не попал на рейс в Ригу в состоянии алкогольного опьянения – она заявила, что он просто «не подходил для перевозки данной авиакомпании», а сам артист мог «разыграть присутствующих и заставить их поверить, что он пьян».

Между тем, стало известно, что в крови Михаила Ефремова после ДТП в Москве обнаружены следы наркотиков.

Вечером в понедельник он в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водителя которого госпитализировали, но спасти не смогли. Возбуждено дело, после смерти пострадавшего переквалифицированное на более тяжкое.

Полицейские увезли Ефремова на допрос.



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