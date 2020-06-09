 

Никита Ефремов прокомментировал информацию об аварии с участием отца

09.06.2020, 17:30, Разное

Отечественный актер Никита Ефремов, являющийся сыном известной кинозвезды Михаила Ефремова, дал одному из отечественных изданий комментарий по поводу аварии, в которую 8 июня попал его отец. По словам знаменитости, он находится в тяжелом эмоциональном состоянии.
Произошедшее с отцом событие Никита Ефремов описал как большую трагедию. Комментируя свое состояние, молодой актер сообщил, что “находится на эмоциях” и предположил, что упомянутая ситуация “больно отзовется” и ему самому.

Авария, участником которой стал Михаил Ефремов, произошла в понедельник. Второй участник ДТП был госпитализирован в клинику, однако на следующий день от полученных травм житель скончался. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.



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