Никита Ефремов прокомментировал информацию об аварии с участием отца

09.06.2020, 17:30, Разное

Отечественный актер Никита Ефремов, являющийся сыном известной кинозвезды Михаила Ефремова, дал одному из отечественных изданий комментарий по поводу аварии, в которую 8 июня попал его отец. По словам знаменитости, он находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

Произошедшее с отцом событие Никита Ефремов описал как большую трагедию. Комментируя свое состояние, молодой актер сообщил, что “находится на эмоциях” и предположил, что упомянутая ситуация “больно отзовется” и ему самому.

Авария, участником которой стал Михаил Ефремов, произошла в понедельник. Второй участник ДТП был госпитализирован в клинику, однако на следующий день от полученных травм житель скончался. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.