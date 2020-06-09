 

Сильный ливень превратил улицы Череповца в реки

09.06.2020, 17:18, Новости дня

Обильные дожди стали причиной подтоплений в Череповце – очевидцы публикуют в Сети ролики, запечатлевшие затруднения, с которыми пришлось столкнуться автомобилистам.

Как сообщают местные СМИ, во вторник, 9 июня, в городе выпало более половины декадной нормы осадков, вызвавшие затопления на отдельных участках дорог и во дворах.

По словам мэра Череповца Вадима Германова в городе работают сотрудники "Водоканала", проверяющие состояние ливневой канализации, инспекторы ДПС разбираются с образовавшимися пробками.

Отмечается, что наблюдались сбои в движении городского транспорта, выбивавшегося из графика и вынужденно изменить маршруты движения.



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