 

Режим ЧС из-за засухи на Алтае пока вводить не будут

09.06.2020, 17:18, Новости дня

Режим ЧС из-за засухи на Алтае пока вводить не будут. Как рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев, ситуация сложная, но оснований для этого нет. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

Еще осенью на 75% пашни аграрии зафиксировали нехватку влаги в почве. Весной в некоторых районах выпало не более 10% осадков от нормы. Июньские дожди ситуацию не изменили. Сейчас от засухи страдают восточная и западная Кулунда, Приалейская зона, предгорье. Но под критерии ЧС ситуация ни в одном районе не попадает.

Посевная кампания в регионе еще не завершилась. Структура посевов из-за засухи в крае немного изменилась. Как отметил Александр Чеботаев, увеличились площади под кормовыми культурами, гречихой и льном.

Текст:

ГТРК "Алтай"



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