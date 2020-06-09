Депутат направил обращения в МВД и ГП по делу Ефремова

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09.06.2020, 17:16, Новости дня

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в МВД и Генпрокуратуру о необходимости объективного расследования ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«Мы уважаем закон и не собираемся вмешиваться в ход расследования, но вместе с тем в рамках парламентского контроля проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие», – передает РИА «Новости» слова главы комитета.

По его словам, Ефремов «вне зависимости от его актерских заслуг и почетных званий, должен понести предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание за совершение ДТП, виновником которого он оказался».

«Степень его вины определит суд, и сегодня важно сделать все, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне. Соответствующие обращения направлены мною Генеральному прокурору и министру внутренних дел России», – подчеркнул Пискарев.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Возбуждено уголовное дело. Позже дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Позднее адвокат актера Игорь Трутнев заявил, что возраст актера Михаила Ефремова, вспышка коронавируса и непредумышленный состав преступления могут уберечь его от СИЗО.



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