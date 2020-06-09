В крови Ефремова нашли следы наркотиков
09.06.2020, 17:16, Новости дня
Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова после ДТП в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что наркотики не сразу выводятся из организма, их следы присутствуют в крови еще какое-то время.
Вечером в понедельник Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя Lada госпитализировали, он умер в больнице. Возбуждено дело, после смерти пострадавшего переквалифицированное на более тяжкую часть статьи.
Полицейские увезли актера Михаила Ефремова на допрос.
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