Германия и НАТО узнали о выводе американских войск из газет

09.06.2020, 17:08, Новости дня

В Берлине ожидают официального сообщения от Вашингтона о выводе американских войск из ФРГ. Спикер немецкого правительства Штефан Зайберт заявил, что пока речь идет о «неподтвержденных сообщениях в СМИ», пишет Frankfurter Allgemeine.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не стал комментировать «спекулятивные заявления». По его словам, диалог с США и другими государствами поддерживается постоянно. Генсек альянса напомнил, что последние годы американцы только усиливали свое присутствие в Европе, передает RT.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, слова Столтенберга говорят о том, что в Берлине узнали о планах президента США Дональда Трампа вывести из ФРГ 9,5 тыс. американских военнослужащих из статьи Wall Street Journal.

По данным немецкого издания, в НАТО не сомневаются в достоверности этой информации.

Но пока что союзники США не получали никаких официальных или же неофициальных сообщений от Вашингтона. Представителей Германии в НАТО также удивила эта новость. В альянсе полагают, что это очередная односторонняя инициатива Вашингтона. Столтенберг подчеркнул, что все темы, которые касаются совместной безопасности, необходимо обсуждать в НАТО.

По словам генсека, ни Европа, ни Америка не смогут в одиночку справиться с геополитическим вызовами следующего десятилетия: «Поэтому нам нужно не поддаваться соблазну принятия национальных решений».

По мнению издания, эти слова Столтенберга можно считать косвенной критикой в адрес Трампа.

«Раньше в Вашингтоне сначала советовались с союзниками, а теперь их и части американского правительства ставят перед свершившимся фактом», – сообщил бывший генерал сухопутных войск Ханс-Лотар Домрезе, возглавлявший до 2016 года командование Объединенными силами НАТО в Брунсюме. Он не исключил, что инициатива о сокращении американского контингента в Германии принадлежит бывшему американскому послу в ФРГ Ричарду Гренеллу, который недавно оставил эту должность и теперь помогает Трампу вести предвыборную кампанию.

Напомним, в пятницу американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих.

Позднее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Соединенных Штатов не доводило до сведения властей Германии информацию о своем решении сократить численность военнослужащих США в ФРГ. В то же время, по сведениям немецкого издания, к осени 2020 года Пентагон может вывести из ФРГ до 15 тыс. американских военнослужащих.

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что ФРГ «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории.