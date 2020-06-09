Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

09.06.2020, 17:08, Новости дня

Супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовала самого сурового наказания для артиста, резко отреагировав на заявление о готовности артиста оказать помощь семье погибшего.

По словам вдовы, никто из представителей Ефремова с ней не связывался, не выразил соболезнования. Услышав, что сторона Ефремова сообщила о готовности артиста сотрудничать со следствием и оказать помощь семье погибшего мужчины, она сказала: «А оживить не обещал?» – передает ее слова «Вечерняя Москва».

До этого адвокат Ефремова Виталий Чернышов заявил, что артист готов оказать помощь семье погибшего и согласен сотрудничать со следствием.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя Lada госпитализировали, однако он умер в больнице. Возбуждено дело, которое после смерти пострадавшего мужчины переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Полицейские увезли актера Михаила Ефремова из дома на служебном автомобиле, он доставлен в полицию на допрос.