Венедиктова: Я не слабый человек и готова подписать подозрения народным депутатам, в том числе Порошенко

09.06.2020, 17:06, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова готова при наличии достаточных оснований подписать подозрения действующим народным депутатам, в частности бывшему президенту, парламентарию от “Европейской солидарности” Петру Порошенко. Об этом она сказала в интервью “Українським новинам”, которое вышло 9 июня.

“При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрения действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю четко регламентированным законом способом”, – сказала Венедиктова.

На уточняющий вопрос, касается ли это Порошенко, она ответила: “В том числе”.

У генпрокурора спросили, если ли сейчас такие основания.

“Идет расследование. Но так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные”, – сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, она в курсе каждого дела, в котором фигурирует бывший глава государства.

“Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл [предыдущий генеральный прокурор] Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три – по решению суда, одно – по заявлению [внефракционного народного депутата Андрея] Деркача, но решение суда совпадает с заявлением Деркача”, – сказала Венедиктова.

Она назвала дело о незаконном перемещении через таможенную границу Украины 43 картин, в котором фигурирует Порошенко, “интересным”.

“Мне кажется, это интересное дело по кругу участников, происхождению картин и источникам их приобретения. И не просто так вложились в фоновый медийный шум по этому поводу, [это сделали] для того, чтобы максимально обесценить работу следователей”, – считает генпрокурор.

Расследованием уголовных производств в отношении бывшего президента занимается Государственное бюро расследований, а Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство. Среди дел, в которых фигурирует Порошенко, – переход украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года, что, как считают следователи, “привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти”.

Предшественник Венедиктовой на посту генпрокурора Руслан Рябошапка не подписал ни одного подозрения Порошенко. Он называл документы, которые готовило Госбюро расследований, “юридическим трешем”.

Заместитель Рябошапки Виктор Чумак заявил, что руководство Офиса генпрокурора не могло подписать подозрения в отношении Порошенко, потому что они были необоснованными. “Если фактов у следствия и в подозрениях нет, их не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится”, – сказал он.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С августа 2019 года – народный депутат.