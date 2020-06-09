Нужно говорить об увеличении военного присутствия Украины в Азовском море – экс-командующий ВМС Украины

09.06.2020, 17:06, Новости дня

Украина должна наращивать военное присутствие в Азовском регионе из-за угрозы со стороны России. Такое мнение в комментарии “Фактам” высказал бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

“Ситуация на линии соприкосновения сторон на Донбассе нестабильная. К тому же Кремль не отказался от проекта “Новороссия”, согласно которому Украина может потерять все выходы к морю. Россия не отказалась от идеи пробить вдоль берега Азовского моря сухопутный коридор в Автономную Республику Крым. Без сомнения, политика Украины на Азове должна быть проактивной. Нужно говорить об увеличении военного присутствия Украины в Азовском море. И речь не только о моряках”, – отметил он.

По мнению Гайдука, Украина должна разместить в районе Азовского моря “разные виды и рода войск”.

“Если мы понимаем, что есть проблема с проходом Керченского пролива, то компенсировать морскую составляющую можно за счет использования авиации и береговых подразделений. Безусловно, для своевременного обнаружения противника необходимо наращивание системы разведки и обнаружения. То есть здесь требуется разумное административное решение, разумная структура и состав группировки войск, которые могли бы сделать невозможными риски или уменьшить их, начиная от действий диверсионно-разведывательных групп противника до высадки десанта. Кроме того, нужно понять, что все действия на море будут зависеть от действий на суше. Это закономерности и тенденции современной войны. Если будут активизироваться действия на суше, то будут активизированы и действия на море”, – подчеркнул экс-командующий ВМС.

По его словам, “России очень выгодны хаос и нестабильность в регионе”.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия препятствует свободному судоходству через Керченский пролив. Так, 25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

Захваченные моряки вернулись в Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. В ноябре того же года Россия согласилась вернуть и корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков.