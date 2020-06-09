 

“Прицепились к социальному такси” – Илья Яшин рассказал о внезапной проверке прокуратуры в возглавляемом им муниципалитете

09.06.2020, 16:57, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлава Красносельского муниципального округа города Москвы Илья Яшин сообщил о внеплановой проверке в муниципалитете из-за подозрения в нецелевом использовании средств.

“Прокуратура начала внеплановую проверку у нас в муниципалитете и трясет из бухгалтерии финансовые документы. Прицепились к социальному такси. Мы арендуем машину для нужд муниципалитета и бесплатно возим на ней инвалидов, пенсионеров, многодетные семьи. Именно так я понимаю нужды чиновников: помогать людям”, – написал Яшин, добавив, что аудиторы Контрольно-счетной палаты нашли в этом признаки статьи 285.1 УК РФ – “Нецелевое расходование бюджетных средств”.

“Если ты пытаешься помочь людям и бесплатно возишь их в поликлинику, больницу или к родственникам – это нарушение закона и основание для уголовного преследования”, – отметил Яшин. Политик считает, что на него хотят “навесить уголовку” из-за выборов в Госдуму в 2021 году – чтобы лишить права на выдвижение в депутаты.

Яшин возглавляет муниципальный округ Красносельский с 2017 года. От пользования служебной машиной он отказался, а автомобиль с 2018 года используется для перевозки пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и других. Яшин в 2019 году рассказывал, что социальное такси “работает с полной загруженностью – каждый день по восемь-девять часов она без остановки возит людей”. На машину тратится до 800 тысяч рублей в год.

В 2019 году Илью Яшина и ряд других независимых кандидатов не допустили к выборам в Мосгордуму из-за того, что Мосгоризбирком нашел нарушения в собранных ими подписях. Из-за этого в Москве начались массовые протесты. На одном из митингов, который прошел 27 июля, сотрудники Росгвардии и ОМОНа массово избивали протестующих, были задержаны более 1300 человек, некоторые из них получили реальные сроки.

20 мая 2020 года Совфед запретил участвовать в выборах осужденным по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по статье за многократное нарушение закона о митингах.

 



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