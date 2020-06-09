Адвокат оценил вероятность ареста Ефремова

09.06.2020, 16:53, Новости дня

Возраст актера Михаила Ефремова, вспышка коронавируса и непредумышленный состав преступления могут уберечь его от СИЗО, сообщил адвокат Игорь Трунов.

По его мнению, хотя актера могут арестовать, вероятность этого небольшая.

«Возраст, эпидемия коронавируса и непредумышленный состав преступления – вероятность ареста очень незначительна. Тем более с таким составом не скроешься: даже Лондон выдаст, в деле нет политики», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

По его словам, ситуация в московских СИЗО очень сложная из-за коронавируса и сотрудники стараются снизить число людей, находящихся под стражей.

Адвокат также подчеркнул, что следствие может не торопиться предъявлять обвинение, поскольку необходимо собрать ряд документов, а для этого требуется время.

«Для правильной квалификации необходимо получить из больницы документы о смерти потерпевшего – выписку, заключение о причинно-следственных связях. Освидетельствование самого Ефремова. Техническое заключение по машине, что авария не стала следствием неисправности или технических особенностей автомобиля. Все документы надо заверить», – подытожил адвокат.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Возбуждено уголовное дело. Позже дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Во вторник полицейские увезли актера Михаила Ефремова из дома на служебном автомобиле, доставили на допрос в столичное отделение полиции на допрос.