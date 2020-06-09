Российский ядерный арсенал назвали новым вызовом для НАТО

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09.06.2020, 16:48, Новости дня

Для НАТО модернизированный ядерный арсенал РФ является новым вызовом, что делает целесообразным оценку возможностей альянса в этой сфере, сообщила директор по ядерной политике организации Джессика Кокс.

«В последние годы РФ вновь решила опереться на ядерные вооружения, развернутые на европейском театре, с целью противостоять тому, что она расценивает как превосходство НАТО в обычных видах вооружений», – передает слова Кокс «Интерфакс».

Она утверждает, что с начала 2000-х РФ модернизировала порядка 80% стратегических ядерных сил, а США лишь приступают к аналогичной программе.

«Для чего РФ нужны эти виды вооружений, неясно. Однако для НАТО благоразумно оценить свои собственные возможности в свете этих новых российских систем», – сообщила Кокс.

Ранее в США заявили, что новая концепция госполитики РФ в области ядерного сдерживания «гораздо лучше» предыдущих заявлений российских чиновников о применении ядерного оружия.

Между тем, в конце мая появилась информация, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой ядерной доктрине России.



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