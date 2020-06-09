На Риз Уизерспун подали в суд за не сделанные ею подарки

09.06.2020, 16:45, Разное

В начале апреля актриса решила сделать приятное учителям Америки, которые в разгар пандемии COVID-19 продолжили учить детей. В качестве подарка Риз предложила платья своего бренда Draper James. Чтобы получить платье, учительницам нужно было заполнить специальную форму, а 7 апреля прошел розыгрыш. Победительницы получили 250 нарядов, а остальные – скидку 25 процентов на любые изделия марки. Все бы ничего, если бы акция благодарности не обернулась против Риз: три педагога обратились в суд с иском против Уизерспун, отмечая, что не смогли получить обещанные платья, хотя изначально в условиях конкурса не было заявлено, что это именно розыгрыш, а не раздача.

Риз Уизерспун в платье Draper James

По словам женщин, компания не сообщила о том, что создала для инициативы всего 250 нарядов. Недовольные участницы вменяют в вину Уизерспун еще и тот факт, что она, выступая на телевидении и рассказывая об акции, получила хороший PR для Draper James и заработала авторитет в глазах общественности, но свои изначальные обещания не выполнила.

Мы поняли, что слишком быстро все организовали и не ожидали такого масштабного отклика. У нашей компании никогда не было такого количества запросов. Мы думали, что откликнутся всего несколько тысяч, – заявили представили бренда.

Риз Уизерспун в платье Draper JamesОрганизаторы конкурса связались с каждой женщиной и объяснили, что это не раздача одежды, а именно розыгрыш, а также предложили всем записавшимся скидку в 30% на все позиции бренда. Но неприятный осадок у всех сопричастных уже появился, а американские СМИ начали освещать эту ситуацию. К тому же, как выяснилось, скидки на наряды лишь еще больше разозлили участниц. “Draper James точно понятия не имеют, сколько получают учителя: “Мы вас любим, вот вам 30% скидка на наши удивительно дорогие платья”; “Да они издеваются!” – примерно в таком ключе отозвалась о новом предложении целевая аудитория бренда. Не помогло конфузу сотрудников Риз и то, что участники конкурса должны были предоставить для анкеты все свои данные и мейлы и теперь получают рассылку от бренда Draper James. А значит, по мнению учителей, вся эта лотерея была ничем иным, как грамотной маркетинговой кампанией, а не желанием сделать доброе дело.

Риз Уизерспун в платье Draper James