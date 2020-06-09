Миллиардер Алексей Мордашов стал отцом в седьмой раз

09.06.2020, 16:45, Разное

54-летний председатель совета директоров ПАО “Северсталь” Алексей Мордашов, занимающий 4-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 18,2 миллиарда долларов, стал отцом в седьмой раз. Его третья жена, основатель русско-английской школы Wunderpark Марина Мордашова, подарила мужу дочь, которую назвали Алена.

У Мордашова 1 июня родилась Алена Алексеевна. Она чувствует себя отлично, как и ее родители,

– подтвердила Forbes пресс-служба “Северстали”. Во время пандемии коронавируса вся семья соблюдала режим самоизоляции в своем доме на Новой Риге.

Алексей Мордашов Марина МордашоваАлена – четвертый ребенок Мордашова от третьей жены Марины. Также Марина родила Алексею дочь Марию (2009 год рождения), Анастасию (2012 год рождения) и сына Даниила (2014 год рождения). Кроме того, у Мордашова есть три сына от предыдущих браков: Илья (1986 года рождения) от первой жены Елены Митюковой, с которой бизнесмен развелся в 1996 году, от второй супруги по имени Елена – Кирилл (1999 года) и Никита (2000 года). Двум последним сыновьям в 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристической TUI. Дети бизнесмена входят в рейтинг самых обеспеченных наследников по версии Forbes.