 

Миллиардер Алексей Мордашов стал отцом в седьмой раз

09.06.2020, 16:45, Разное

54-летний председатель совета директоров ПАО “Северсталь” Алексей Мордашов, занимающий 4-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 18,2 миллиарда долларов, стал отцом в седьмой раз. Его третья жена, основатель русско-английской школы Wunderpark Марина Мордашова, подарила мужу дочь, которую назвали Алена.

У Мордашова 1 июня родилась Алена Алексеевна. Она чувствует себя отлично, как и ее родители,

– подтвердила Forbes пресс-служба “Северстали”. Во время пандемии коронавируса вся семья соблюдала режим самоизоляции в своем доме на Новой Риге.

Алексей МордашовМарина МордашоваАлена – четвертый ребенок Мордашова от третьей жены Марины. Также Марина родила Алексею дочь Марию (2009 год рождения), Анастасию (2012 год рождения) и сына Даниила (2014 год рождения). Кроме того, у Мордашова есть три сына от предыдущих браков: Илья (1986 года рождения) от первой жены Елены Митюковой, с которой бизнесмен развелся в 1996 году, от второй супруги по имени Елена – Кирилл (1999 года) и Никита (2000 года). Двум последним сыновьям в 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристической TUI. Дети бизнесмена входят в рейтинг самых обеспеченных наследников по версии Forbes.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Марион Котийяр и Гийом Кане заразились коронавирусом: режиссер рассказал об их состоянии

01.05 / “Да вы на него посмотрите”: Ургант позавидовал свежести 50-летней звезды “Отеля “Элеон”

23.04 / Московские врачи будут использовать гелий для лечения COVID-19

14.05 / Алсу вспомнила о своем выступлении на «Евровидении-2000» в 16-летнем возрасте

27.05 / 10 загадок природы, которые нам еще предстоит разгадать

15.04 / “До первого секса я продержалась 8 часов”: Лера Кудрявцева рассказала о встрече с будущим мужем

23.04 / Мнение: Будет ли наезд на Китай?

01.06 / 5 фильмов ко дню защиты детей: супергерои и котики, собаки и олени и не только в специальной подборке

16.05 / Исследователи разгадали тайну “пустых” свитков Мертвого моря

03.05 / Мнение: Простой способ победить эпидемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска