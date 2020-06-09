Джордж Флойд будет похоронен во вторник

09.06.2020, 16:40, Новости дня

Ожидается, что тысячи человек соберутся в Хьюстоне во вторник, чтобы проститься с Джорджем Флойдом – афроамериканцем, погибшим при задержании полицией.

Его смерть вызвала новую волну протестов против жестокости полиции в городах по всей стране и за пределами США.

Флойд будет похоронен во вторник на кладбище Memorial Gardens в Хьюстоне.

В понедельник люди в масках, чтобы не допустить распространения коронавируса, образовали процессию в церкви «Источник хвалы» в Хьюстоне, родном городе Флойда, чтобы увидеть открытый гроб, у которого они останавливались, чтобы отдать дань уважения.

Среди участников церемонии был республиканский губернатор Техаса Грег Эбботт. В беседе с журналистами у церкви он сказал, что пригласит родных Флойда к участию в дискуссиях о реформе полиции.

«Джордж Флойд умер не зря. Его жизнь станет живым наследием, отражающим, как Америка и Техас отреагировали на эту трагедию», – сказал он.

У церкви организаторы собрали большую цветочную композицию, в которой белые розы образовывали буквы BLM, означающие Black Lives Matters («Жизни чернокожих имеют значение».

На прошлой неделе состоялись церемонии прощания в Миннеаполисе и Рэфорде, Северная Каролина, недалеко от места, где Флойд родился.

Кандидат в президенты демократ Джо Байден в понедельник встретился с родными Флойда в Хьюстоне. Адвокат семьи Бенджамин Крамп сообщил, что встреча продолжалась больше часа.

Крамп написал в Твиттере, что Байден «слушал, проникся их болью и разделил их горе».

В воскресенье президент Дональд Трамп приказал войскам Национальной гвардии начать вывод из Вашингтона, куда они были направлены, чтобы помочь правоохранительным органам.

Аналогичный вывод в последние дни осуществляется в других штатах, где происходили протесты с несколькими столкновениями между демонстрантами и властями.

Трамп неизменно выступал в поддержку «закона и порядка». В одном из воскресных твитов он раскритиковал людей, требующих сокращения бюджетов департаментов полиции или их полной ликвидации.

«Мне нужна замечательная и хорошо оплачиваемая правоохранительная деятельность. Мне нужен закон и порядок!» – написал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила журналистам в понедельник, что Трамп «шокирован» призывами некоторых демонстрантов и активистов лишить финансирования департаменты полиции. Она сообщила, что президент рассматривает различные предложения в ответ на гибель Флойда, но не стала вдаваться в детали.

В Миннеаполисе, где 46-летний Флойд погиб 25 мая, 9 из 12 членов городского совета пообещали расформировать городской департамент полиции.