В США прощаются с Джорджем Флойдом

09.06.2020, 16:39, Новости дня

В Хьюстоне во вторник проходят похороны афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицией вызвала протесты по всей стране. На похоронах будут присутствовать только родные и близкие покойного.

После церемонии прощания хьюстонская полиция сопроводит траурный кортеж в соседний город Пирленд, где Флойда похоронят рядом с матерью.

В понедельник вечером здание мэрии Хьюстона подсветили красно-золотой подсветкой – в цветах школы, где он учился. Многие города поддержали эту акцию в память о Флойде: красно-золотые огни зажглись в Лос-Анджелесе, Бостоне, Окленде, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и других городах.

В понедельник тысячи человек пришли к церкви в Хьюстоне, где был выставлен для прощания открытый гроб с телом Флойда. На прошлой неделе мемориальные службы прошли в Миннеаполисе и Северной Каролине, где родился Флойд.

Также в понедельник обвиняемый в убийстве Флойда полицейский Дерек Човин впервые предстал перед судом в Миннеаполисе. Он находится в тюрьме и выступал в суде по видеосвязи. В следующий раз ему предстоит предстать перед судом 29 июня.

В Миннеаполисе, где 25 мая скончался Флойд, 9 из 12 членов городского совета выступили за упразднение городской полиции, сочтя, что она не подлежит реформированию.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы в рамках программ подготовки полицейских не обучали применению удушающих захватов.

Полиция Денвера в воскресенье также объявила о введении полного запрета на применение этой тактики. Кроме того, сотрудников спецназа обяжут активировать нательные камеры в ходе операций.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли предложил создать независимый отдел для расследования убийств с участием полиции, а также обязать полицейских сообщать о нарушениях со стороны коллег.

Согласно опубликованному во вторник опросу Washington Post-Schar School, 81 процент респондентов считают, что в полиции необходимы изменения, чтобы гарантировать одинаковое обращение с афроамериканцами и белыми. 74 процента респондентов поддерживают протесты, а 25 процентов выступают решительно против них.

Комментируя реакцию президента Трампа на ситуацию, 61 процент респондентов высказались негативно, 35 процентов – одобрительно.

Смерть Флойда вызвала бурное возмущение среди религиозных лидеров по всей стране. Представители афроамериканских религиозных общин, прогрессивных католиков, протестантов, иудеев и других конфессиональных групп призывают реформировать полицию и искоренить расизм.

На прошлой неделе более 1000 раввинов, пасторов, имамов и других религиозных лидеров провели онлайн-конференцию, чтобы обсудить способы борьбы с систематическим насилием в отношении афроамериканцев.